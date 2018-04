(ANSA) – ROMA, 05 APR – L’82/a edizione del Masters, primo major stagionale, è iniziata con un drive a testa tirato da due leggende del golf: Jack Nicklaus e Gary Player. Il primo birdie di giornata è stato imbucato dall’americano Austin Cook. Applausi scroscianti però per il ritorno, a tre anni dall’ultima apparizione ad Augusta, per Tiger Woods (che nel 2015 ha chiuso al 17/o posto). L’ex numero uno al mondo, che vanta 4 successi Masters, ha messo a segno il primo birdie alla 3 portandosi immediatamente in 2/a posizione. Al fianco del campione in carica Sergio Garcia e del connazionale Justin Thomas, che ad Augusta vuole prendersi la “Green Jacket” e la vetta mondiale. Oltre che del figiano Vijay Singh (ex leader mondiale tra il 2004 e il 2005)e del giapponese Satoshi Kodaira. Inizio difficile per Francesco Molinari, che ha fatto registrare 3 bogey consecutivi (+3 dopo 6 buche). In vetta alla classifica provvisoria c’è invece l’australiano invece Marc Leishman.