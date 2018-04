(ANSA) – ROMA, 5 APR – “Il mio obiettivo è il podio. Vedremo come fa il weekend”. Marc Marquez, vincitore in Argentina nel 2014 e 2016, si è presentato così in conferenza stampa, insieme ai colleghi della MotoGp. In Qatar Dovizioso lo ha bruciato all’ultimo incrocio di traiettorie: “Si può sempre migliorare, l’ultima curva potevo forse affrontarla meglio, ma sono molto orgoglioso del secondo posto in Qatar – ha detto il campione del mondo – In Argentina sono arrivato con un approccio diverso rispetto al 2017, quando c’erano alcune carenze della moto. Oggi mi senti forte e fiducioso del pacchetto della mia Honda. La pista mi piace, si adatta al mio stile di guida. L’anno scorso (quando cadde poco dopo il via, ndr) ho sbagliato io attaccando troppo nei primi giri. Ma ho imparato”.