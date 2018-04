(ANSA) – BOLOGNA, 5 APR – Da sabato 14 aprile Bologna avrà una piazza dedicata agli ‘Umarells’. Gli Umarells (parola che nasce dall’incrocio fra il dialetto bolognese e la desinenza plurale dell’inglese) sono i pensionati della città che presidiano, osservano e spesso criticano i cantieri stradali. Sono stati resi noti e assurti a figura rappresentativa dallo scrittore Danilo Masotti, che gli ha dedicato l’omonimo libro. La piazzetta degli Umarells si trova nell’area recintata lungo via Mario Musolesi, tra le vie Libia e Scipione dal Ferro, alla prima periferia della città. E’ stato lo stesso Masotti a promuovere l’iniziativa, raccogliendo le firme necessarie e prendendo i contatti con il Comune. Adesso ha un’altro obiettivo: far entrare la parola bolognese “umarell” nei vocabolari della lingua italiana per identificare, appunto, i pensionati che trascorrono il proprio tempo libero osservando, spesso e volentieri senza rimanere in silenzio, i cantieri lungo le strade. (ANSA).