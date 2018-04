(ANSA-AP) – BRATISLAVA, 5 APR – Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città della Slovacchia per protestare contro il governo e chiedere un’inchiesta indipendente sull’omicidio del giornalista Jan Kuciak, che stava investigando su possibili casi di corruzione a livello di governo, e della fidanzata Martina Kusnirova. I dimostranti chiedono in particolare la sostituzione del capo della polizia Tibor Gaspar. L’ondata di proteste seguite alla morte del reporter aveva costretto alle dimissioni il premier Robert Fico e la sua coalizione di governo e il presidente Andrej Kiska aveva nominato al suo posto il vice Peter Pellegrini.