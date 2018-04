(ANSA) – MADRID, 5 APR – La procura spagnola ha chiesto che Hervé Falciani, l’ex-dipendente di Hsbc condannato in Svizzera per ‘spionaggio economico’ arrestato ieri a Madrid, resti in carcere fino a una decisione sull’estradizione chiesta da Berna. L’informatico francese che rese pubblici nella ‘lista Falciani’ i nomi di 130mila clienti esteri di Hsbc possibili evasori fiscali è stato presentato oggi al giudice Diego de Egea che deve decidere se convalidare l’arresto o lasciarlo in libertà provvisoria fino alla decisione sull’estradizione.