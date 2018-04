(ANSA) – ROMA, 5 APR – Mauro Donato, il fotoreporter arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione e rapina ai danni di alcuni profughi, è stato scarcerato. Lo apprende l’ANSA da fonti informate. “E’ finita una brutta disavventura”, è stato il commento di Mauro Donato, il giornalista piemontese subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe, secondo quanto riferito da una fonte dell’ambasciata d’Italia a Belgrado che ha accompagnato Donato all’aeroporto della capitale serba ‘Nikola Tesla’ insieme all’ambasciatore d’Italia Carlo Lo Cascio. Donato, atteso dai familiari in Italia, è apparso in buone condizioni.