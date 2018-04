ROMA. – Uno stesso telepass per poter viaggiare sulle autostrade di quattro paesi europei. E’ il Telepass europeo per le auto che, va ad aggiungersi a quello già esistente per i mezzi pesanti. A renderlo possibile, un accordo tra la società italiana Telepass (Gruppo Atlantia), il gruppo francese Aprr/Area e la spagnola Pagatelia, che consente di viaggiare sulla rete autostradale italiana, francese, spagnola e portoghese usando lo stesso dispositivo per pagare i pedaggi, ma anche i parcheggi nelle città dei paesi coinvolti dal servizio.

“Finalmente, grazie agli accordi con i nostri partners in Francia e Spagna possiamo estendere il servizio Telepass per le auto anche ai Paesi con una importante rete autostradale come appunto Francia e Spagna, come già avviene per i mezzi pesanti per i quali siamo in grado, unici in Europa, di offrire un servizio di pedaggio transfrontaliero in ben 7 Paesi europei”, ha commentato l’a.d. di Atlantia Giovanni Castellucci, sottolineando che con l’operazione Abertis, per la quale è atteso il via libera della Consob spagnola all’integrazione dell’offerta di Hochtief-Acs, “ci aspettiamo un’ulteriore accelerazione della crescita nei sistemi di pedaggiamento e servizi associati ed un rafforzamento della nostra leadership”.

Il nuovo Telepass Europeo per le auto, che è un servizio ‘pay per use’ con un costo di attivazione di 6 euro e un canone aggiuntivo di 2,40 euro solo nei mesi in cui viene varcata la frontiera, consentirà di pagare il pedaggio ma anche i parcheggi nelle città dei Paesi coperti dal servizio: alle principali città italiane come Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli si aggiungono 400 parcheggi in città europee tra cui Parigi, Madrid e Barcellona.

Questo nuovo servizio si aggiunge a quello dedicato ai mezzi pesanti (Telepass Eu) lanciato nel 2016 e in vigore in Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Polonia e Austria. “Dopo il successo del Telepass Eu per i veicoli pesanti, interoperabile in 7 Paesi, il nuovo dispositivo per le auto, è un’ulteriore dimostrazione che la nostra strategia è sempre più orientata ad offrire nuovi servizi ai nostri clienti e ad assisterli nei loro viaggi in tutta Europa”, ha dichiarato l’a.d. di Telepass Gabriele Benedetto.

La società italiana conta 6,2 milioni di clienti in Italia e in Europa, di cui oltre 400.000 mezzi pesanti equipaggiati con dispositivi italiani e 140.000 che dispongono del servizio di pagamento del pedaggi all’estero.