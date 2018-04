CARACAS – Su nombre es Elisaul Yépez. Es vicepresidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). Ha sido sometido al escrutinio certero de los reporteros de investigación del diario El País (España). Sorpresa: ocultó en 2011 fondos en Andorra. Este país está ubicado entre España y Francia. Hasta 2017 Andorra estuvo bajo el resguardo del secreto bancario. Yépez abrió ese año una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA)

La información se desprende de un documentos confidenciales de la entidad bancaria, a la cual tuvo acceso El País.

El 12 de diciembre del año pasado, se conoció que el Ministerio Público investigaría el caso de 4 altos ex funcionarios venezolanos por los informes de Panamá Papers. ¿Quiénes eran estos 4 funcionarios? El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2.000 (quien ya ha sido puesto tras los barrotes); Adrián Velásquez, ex jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores; Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa; y Claudia Patricia Díaz, ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden). Sobre Andorra hay mucho que contar, más allá de lo dicho hasta acá.

Cobrar supuestas “deudas por servicios prestados en el área aduanera” lo que Yépez pretextó ante BPA al momento de abrir la cuenta en cuestión. Utilizó el banco –sin embargo- para colocar en mayo de 2012 una suma de 600.000 dólares (487.646 euros). ¿Quién ordenó la transferencia? Una sociedad bajo las órdenes de Carlos Luis Aguilera, ex jefe de los espías de Hugo Chávez (dice la nota de El País), entre 1999 y 2013. ¿Las caretas han comenzado a caerse puertas adentro del chavismo? Así pareciera.

Un titular del Correo del Caroní del 12 de diciembre de 2017: “Fiscalía va por Rafael Ramírez por blanqueo en Andorra y reabre caso de los Panamá Papers”. ¿Es primera vez que suena la banca de Andorra en este país? No. En lo más mínimo.

Andorra: la cosa viene de atrás

Ya en noviembre de 2016, Diario Las Américas lanzaba esta perla negra: “El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que los hechos de corrupción que determinaron la responsabilidad política del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, solo representan una parte de las irregularidades detectadas en la estatal petrolera durante la década que fue dirigida por este funcionario”.

Y entonces –precisa la nota de Diario Las Américas- lo que nos ocupa: “La Asamblea Nacional solo analizó 10 casos de manejos irregulares en la contratación, entre los que se encuentran lo ocurrido con el fondo de pensiones de PDVSA, las toneladas de comida podrida de PDVAL, depósitos en la banca de Andorra, la adquisición irregular de taladros chinos, entre otros”.

Pero volvamos unas líneas más arriba en esta trama. El mencionado Carlos Luis Aguilera fue investigado en 2015 por los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción española. ¿Por qué? Presunto delito de blanqueo de capitales. Habría recibido sobornos por mediar para que cuatro empresas españolas consiguieran en 2008 “la adjudicación de la modernización de la Línea 1 del Metro de Caracas, según las pesquisas”, dice el diario El País.

Yépez era más ambicioso que esos 600.000 dólares. Un formulario de BPA (julio de 2011) deja constancia de su intención: ingresar 2,5 millones de dólares (2 millones de euros) y transferir 500.000 dólares (407.000 euros), pero esta vez cada tres meses.

Una sociedad instrumental –lo que comúnmente se conoce como una empresa de maletín- con sede en Panamá, era el respaldo ante BPA. Figuraba junto a su esposa, Paola Carolina Delgado Díaz. El portal Elconfidencial.com escribe también a principios de 2016: “Suiza, Andorra, Francia, España. Pero al final, siempre Panamá. Los documentos internos de Mossack Fonseca, ‘Los Papeles de Panamá’, no son, sin embargo, el primer caso en el que el país caribeño está al centro de un caso relacionado con la evasión fiscal”.

Lo que dijo Freddy Guevara

Hoy refugiado en la Embajada de Chile, gafas marrones siempre caladas en la nariz y barba profusa estilo candado, Freddy Guevara proviene del movimiento estudiantil de la UCAB, en la misma camada de Yon Goicoechea, por ejemplo. En 2016 era presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), que entonces era presidida por el adeco Henry Ramos Allup.

Ese año Guevara dijo estar tras la pista de 89 casos de corrupción. Plantó cara a la guerrilla de micrófonos de los jardines del Palacio Federal Legislativo: “De los 89 casos, 67 han sido retomados de períodos anteriores que estaban engavetados sin ningún tipo de avance; y otros 22 que hemos iniciado en nuestra gestión desde el 13 de enero. Son 69 mil millones de dólares desviados en numerosos casos de corrupción. Con esa gigantesca suma de dinero, Venezuela podría solucionar por completo la crisis alimentaria, de salud, viviendas, eléctrica, educativa y de transporte. Una cúpula roja se robó el dinero de los venezolanos y destruyó el país”.

Gerente de tributos en la región de Los Llanos del SENIAT era Yépez apenas hasta el año pasado. La campaña de promoción del abono del impuesto de la renta “Declara y paga” fue su bandera, y él mismo era la cara más visible de la misma. El País dice haber intentado sin éxito alguno obtener la versión de Yépez.

Pero hay más. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, no contento con los terribles sucesos recientes en la Comandancia General de la Policía de su estado, poco antes había sido objeto de tratamiento periodístico por su participación en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) en Andorra. Lacava negó en ese momento tener nada que ver con el asunto.

De modo que es mucho lo que ha pasado con Andorra, pero no tanto lo que se ha podido demostrar, ni son muchas las personas presuntamente implicadas que a esta hora hayan sido procesadas de manera efectiva por la justicia nacional o internacional.

Algunos ex viceministros de Energía: Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Ocultaron capitales en este pequeño principado europeo supuestamente. Alrededor de 2.000 millones de euros procedieron de comisiones ilegales –establece el despacho de El País- “por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal”, o sea, Pdvsa. Cuando el río suena, piedras trae. No hay cosa más cierta que esa.

Alejandro Ramírez Morón