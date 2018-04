CARACAS – L’ex presidente del governo spagnolo FelipeGonzález, non perde occasione per riferirisi al tema Venezuela. Nel contesto della visita dell’opposizione venezuelana in Spagna, Gonzalez si è rivolto al candidato Henri Falcón al quale ha detto di non fungere da paravento a Nicolás Maduro.

“I sondaggi dicono che Falcón è 10 punti sopra Maduro. E quando si è presentato per il governatorato di Lara si diceva che avesse 20 punti in più della candidata filogovernativa. MA comunque ha perso. Ha perso perché Maduro aveva il completo controllo elettorale” ha detto González, in una riunione con gli oppositori Antonio Ledezma, Carlos Vecchio y Julio Borges.

Richiesta alla comunità internazionale

Felipe González ha chiesto alla comunità internazionale di non avallare la “frode elettorale” in Venezuela perché significherebbe la distruzione della democrazia.

Inoltre, l’ex presidente è sicuro che il governo venezuelano non permetterà mai che ci siano condizioni pulite ed eque perché porterebbero Maduro ad una sconfitta elettorale.