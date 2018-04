(ANSA)- ROMA, 5 APR – Delusione Masters per Sergio Garcia. Il campione in carica, tra i protagonisti più attesi ad Augusta, al termine del primo giro ha già perso ogni chance di vittoria. Incredibile debacle dello spagnolo, che ha chiuso il round in 81 (+9) colpi e in penultima posizione al fianco del vigile del fuoco Matt Parziale. Sul green dell’Augusta National buona prova di Francesco Molinari. L’azzurro, dopo un brutto avvio, s’è reso protagonista di una grande rimonta. Ed ha terminato la prima manche in 72 (par). Mentre Tiger Woods, al rientro ad Augusta dopo 3 anni, non ha entusiasmato (+1 sul totale). Luci e ombre per l’ex numero uno al mondo, autore di 3 birdie e 4 bogey. Sugli scudi Henrik Stenson. Lo svedese, vicecampione olimpico, ha guadagnato la vetta provvisoria della classifica al fianco dell’americano Charley Hoffman e del canadese Adam Hadwin.