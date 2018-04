ROMA. – A Sergio Mattarella non ha nascosto la preoccupazione per le difficoltà nel formare il governo e per l’atteggiamento del Movimento Cinque Stelle da cui non accetta continue umiliazioni. Raccontano che Silvio Berlusconi non abbia usato mezzi termini per descrivere al Capo dello Stato l’atteggiamento tenuto fino ad ora dai pentastellati bollati dal Cavaliere come un partito “pigliatutto”: volevano fare politica innovativa – è il ragionamento – ed invece pensano solo ad occupare i posti. Ed il caso della mancata assegnazione di una vicepresidenza all’opposizione ne è la dimostrazione.

E che l’ex premier non abbia intenzione di ammorbidire i toni verso il Movimento Cinque Stelle lo dimostrano anche le parole usate al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato. Senza mai citare Luigi Di Maio, il leader di Fi ha ribadito l’indisponibilità del suo partito a sostenere un governo “pauperista, giustizialista e populista”. Un partito – avrebbe spiegato anche al Capo dello Stato – a cui guardano con preoccupazione anche le forze moderate europee.

Berlusconi si sarebbe fatto portavoce dei timori del partito popolare europeo di fronte ad un governo a guida pentastellata senza che ci sia la presenza di Forza Italia, garanzia dei moderati. E’ infatti la collocazione di Fi nel governo uno dei problemi da risolvere per dare il via all’esecutivo.

Berlusconi (lo ha ribadito anche nel corso si un pranzo con i vertici del partito incontrati a palazzo Grazioli) non ha nessuna intenzione di avere un ruolo da comparsa: se dobbiamo sostenere un governo dobbiamo avere pieno diritto a farne parte. Un avviso che l’ex premier manda a Matteo Salvini.

Il primo giro di consultazioni certifica dunque l’aumento delle distanze anche tra i due alleati. Il Cavaliere parla di governo con figure di “alto profilo” e continua ad aspettare segnali dal Pd, mentre il leader della Lega insiste nel dialogo con i pentastellati.

E sono proprio le parole usate dal Cavaliere contro i cinque stelle ad irritare la Lega: Non era quello che ci aspettavamo, così salta tutto è il leit motiv dei leghisti. E che tra all’interno della coalizione la tensione sia alta lo dimostra anche la stoccata di Giancarlo Giorgetti al Cavaliere: “Secondo me tatticamente Berlusconi ha sbagliato, ha alzato la palla a Di Maio che l’ha semplicemente schiacciata”.

Ora gli occhi sono puntati sulle mosse di Salvini ed il timore che aleggia a palazzo Grazioli è che il leader della Lega possa essere tentato dalle sirene del governo con Di Maio snobbando gli alleati storici: Se rompe la coalizione – avrebbe avvisato Berlusconi – ne risponderà agli elettori e potrà contare solo sul 17% dei consensi”.

Ma, parallelamente, a preoccupare i fedelissimi di Berlusconi è che la tentazione di un governo con i 5 stelle possa accelerare anche l’opa della Lega su Forza Italia.

(di Yasmin Inangiray/ANSA)