(ANSA) – ROMA, 6 APR – Rafa Benitez, attuale allenatore del Newcastle, potrebbe tornare sulla panchina di una squadra della Liga. Dalla Spagna arriva un rumor sul possibile interessamento della Real Sociedad per l’ex allenatore di Inter e Napoli. Benitez, a San Sebastian, è considerato la persona in possesso del profilo giusto, soprattutto per la sua esperienza di tecnico che ha vinto praticamente tutto a livello di club. Attualmente la squadra dei Paesi Baschi è guidata da Imanol Alguacil, tuttavia la dirigenza pensa proprio a Benitez che guida il Newcastle, tornato in Premier League dopo un anno nella II Divisione inglese. Il futuro dell’allenatore spagnolo dipende da quello dei ‘Magpies’: da tempo, infatti, il club è in vendita, ma finora il passaggio di consegne dalla vecchia alla nuove dirigenza non si è concretizzato. (ANSA).