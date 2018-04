(ANSA) – ROMA, 6 APR – Massimiliano Allegri è particolarmente convinto che André Gomes del Barcellona possa diventare un giocatore importante per la Juventus, che martedì è stata battuta 3-0 in casa dal Real Madrid, in Champions League. Ne è convinto il Mundo deportivo, che ne dà notizia sul proprio sito online. Allegri ha seguito il centrocampista portoghese già ai tempi di Martins Ventura, il preparatore che lo ha formato e gli ha insegnato le basi atletiche per essere sempre al top. Anche nel Barcellona, l’ex valenciano lo è, tuttavia non riesce a trovare spazio con una certa continuità. Il Barcellona ha riscattato André Gomes per 35 milioni proprio dal club valenciano, soffiandolo alla Juve, che gli aveva messo gli occhi addosso. Non è una novità, infatti, la stima di Allegri nei confronti di Gomes. (ANSA).