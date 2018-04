(ANSA) – MILANO, 6 APR – Le offerte degli operatori della comunicazione per i diritti tv della Serie A, rivenduti da Mediapro, dovranno essere presentate entro il 21 aprile, quindi prima del termine a disposizione della società spagnola per presentare la fidejussione da 1,2 miliardi. Lo si evince dall’annuncio legale su alcuni quotidiani con i quali Mediapro dà notizia della pubblicazione dei pacchetti nella giornata di oggi sul sito mediaproitalia.tv, probabilmente nel pomeriggio. Poi, gli operatori interessati avranno 15 giorni di tempo per presentare le offerte. Intanto, nella sede della Lega Serie A è riunita la commissione diritti tv, chiamata a definire il bando per i diritti tv della Coppa Italia. Sono presenti fra gli altri il nuovo presidente della Lega, Gaetano Miccichè, e il vicecommissario Paolo Nicoletti.