(ANSA) – BANGKOK, 6 APR – Il primo ministro malese Najib Razah ha annunciato oggi lo scioglimento delle Camere, una decisione attesa che spiana la strada verso le prossime elezioni legislative, previste nella prima metà di maggio. La decisione è stata comunicata dallo stesso premier in un discorso alla nazione. Najib (64 anni), in carica dal 2009, è il favorito nella sfida elettorale contro la coalizione di opposizione guidata dall’ex premier Mahathir Mohamad (92 anni), “uomo forte” per due decenni tra gli anni Ottanta e Novanta a capo della coalizione governativa di cui Najib è espressione oggi, e che detiene il potere fin dall’indipendenza raggiunta nel 1957. Nelle elezioni del 2013, il Fronte Nazionale di Najib ha ottenuto una maggioranza in Parlamento nonostante un numero di voti totali inferiore a quello dell’opposizione. Una delimitazione dei collegi elettorali favorevole al governo, e che favorirà l’esecutivo ancora di più nelle imminenti elezioni.