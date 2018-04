(ANSA) – MILANO, 6 APR – “L’accordo fra Sky e Mediaset preoccupa la Lega? Preoccupare è una parola impropria, è un accordo commerciale che riguarda loro. Sono due realtà quotate in Borsa, importanti, non devono chiamare noi per chiederci cosa fare. Penso possa essere un’opportunità per il calcio italiano, non cambia nulla, perché con Mediapro c’è un contratto firmato”. Lo dice il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, nel giorno in cui si attende dalla società spagnola la pubblicazione dell’invito a offrire per i diritti tv del campionato.