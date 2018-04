(ANSA) – ROMA, 06 APR – “Per ora stiamo vincendo delle battaglie, ma l’importante è vincere la guerra. Noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la Champions League. Il lavoro svolto finora dal mister e dalla squadra è stato molto buono, dobbiamo continuare così. La speranza è di arrivare in fondo in campionato e in Europa League”. È il messaggio del ds della Lazio, Igli Tare, all’indomani del successo per 4-2 nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo allo stadio Olimpico. “La vittoria di ieri sera – ha aggiunto il ds biancoceleste – ci ha dato un’ulteriore conferma: siamo grandi. Ora ci aspetta la sfida di Udine, che sarà insidiosa. E giovedì prossimo in Austria sarà importante mantenere un ottimo ritmo. Dobbiamo fare il possibile per non sbagliare più”.