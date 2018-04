(ANSA) – ROMA, 6 APR – La danza sportiva italiana è pronta per l’avventura in Russia dove, nel prossimo fine settimana, si disputerà la Coppa del mondo standard adulti pd, Campionato del mondo show dance adulti latin pd e combinata 10 balli categoria Under 21, Coppa d’Europa di danze latino americane, categoria adulti. Sotto l’organizzazione della Wdsf (World dancesport federation) 10 gli azzurri della Fids, il 7 e 8 aprile a Chelyabinsk e a Mosca, si misureranno con gli oltre 800 atleti provenienti da ogni parte del mondo, nella European cup, nella World cup e nel World championship. L’Italia coltiva più di una speranza con 10 rappresentanti: Simone Carabellese e Lucia Cafagna (Coppa del mondo standard adulti pd); le coppie Marco Zingarelli-Ilaria Campana e Fabio Gaetano Modica-Tinna Hoffmann (Campionato del mondo show dance adulti latin pd); Nicola Zampa e Lucrezia Bacchi (Campionato mondiale combinata 10 balli Under 21), Vincenzo Mariniello e Sara Casini (Coppa d’Europa danze latino americane adulti). “Ai ‘nostri’ 10 ragazzi va il mio augurio per una prova consona al loro altissimo livello. Come presidente sono fiero dei nostri atleti che anche quest’anno puntano a tenere alto il nome dell’Italia nella danza sportiva – è quanto ha dichiarato Michele Barbone – disciplina nella quale non mancano le eccellenze, sia in campo europeo sia mondiale, come dimostrano i risultati che con regolarità arricchiscono il nostro medagliere”.