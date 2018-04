(ANSA) – BRASILIA, 6 APR – Lula da Silva non andrà oggi a Curitiba per consegnarsi alla polizia, come ha richiesto ieri il giudice Sergio Moro. Lo ha detto Ricardo Kotscho, ex addetto stampa di Lula durante la sua prima presidenza, in una breve intervista con il quotidiano Folha de Sao Paulo.