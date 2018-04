(ANSA) – ALGHERO, 6 APR – Una bambina di soli quattro anni è stata ritrovata intorno alle 5 del mattino mentre vagava da sola per il lungomare di Alghero da un settantenne che era uscito per la sua consueta corsetta mattutina. L’uomo ha subito chiamato i carabinieri. La bimba stava bene, era vestita e ordinata, ma non indossava le scarpe. Il fatto che le calze non fossero particolarmente sporche ha permesso di desumere che la bimba non avesse fatto troppa strada, e questo ha consentito di risalire alla sua identità. La bambina è stata custodita in caserma sino a quando non è stata rintracciata sua madre, alla quale è stata riconsegnata solo dopo la valutazione favorevole dei servizi sociali. Da quanto si apprende la mamma, giovanissima, originaria del sud Sardegna ma residente ad Alghero, separata e con un altro figlio a carico, mentre dormiva non si è accorta che la bambina aveva aperto la porta di casa ed era uscita per strada. L’allarme, fortunatamente rientrato, è stato lanciato anche su Facebook, dove è comparsa anche l’immagine della piccola. (ANSA).