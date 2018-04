(ANSA) – ROMA, 6 APR – “Il Pd non strumentalizzi il senso delle mie parole e non cerchi pretesti. Abbiamo idee differenti ed è evidente che la nostra visione critica sull’operato del governo del Pd in questi anni resta” ma “per il bene del Paese il M5s chiede sinceramente al Pd di metterci intorno ad un tavolo”. Lo dice il capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli, che in precedenza aveva criticato l’operato del Pd negli ultimi 5 anni.