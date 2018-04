(ANSA) – GENOVA, 6 APR – “Sampdoria sfavorita? E’ sicuramente una battuta e la prendiamo come tale”. Davide Ballardini risponde così alle parole di Marco Giampaolo che aveva presentato la sua squadra come ‘sfavorita’ per il derby di domani sera. Nessuna polemica però da parte di Ballardini preoccupato più che altro delle condizioni fisiche dei suoi giocatori. “Sarà la terza partita in una settimana e dovremo valutare tra oggi e domattina le condizioni di molti elementi. Izzo e Veloso non ci saranno. Galabinov? si è allenato col gruppo e risponde alle sollecitazioni ma valuteremo”. Il Genoa arriva a questa sfida forte del successo conquistato con il Cagliari ma a Ballardini è vietato parlare di serenità. “Sarebbe gravissimo avere meno ansia – ha detto il tecnico -. Se sei sereno non va bene. La serenità va dosata, con la serenità faccio poco o nulla. Invece con l’attenzione, la consapevolezza, la voglia di fare bene e la giusta tensione riesci a dare il meglio di te”.