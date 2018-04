(ANSA) – NAPOLI, 6 APR – Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce una “scelta coraggiosa” quella fatta a suo tempo di puntare sulle Universiadi. “Ci siamo candidati, e impegnato risorse perché ci sembrava una bella occasione di promozione soprattutto per Napoli” dice. Ora però i tempi “bruciano”. E De Luca sottolinea: “accompagneremo con la massima disponibilità il prefetto commissario ma non possiamo fare altro. Daremo una mano e ci auguriamo possano essere rispettati i tempi per completare gli impianti perché è una bella occasione di promozione, ci auguriamo di non perderla. Le Universiadi sono un evento internazionale, una bella vetrina. Siccome vedevamo che c’erano tempi biblici per decisioni anche governative si è reso necessario nominare il commissario di governo, una figura che può usare procedure veloci per i tempi delle gare”. La Regione Campania, ricorda De Luca, ha investito 270 mln, “abbiamo anche anticipato parte delle risorse che servono in primo luogo per ristrutturare impianti sportivi”.