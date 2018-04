(ANSA) – BOLOGNA, 6 APR – Esasperata dall’odore di carne che lei, essendo vegana, non sopporta, ha minacciato la mamma che stava preparando il ragù con un coltello. La storia – raccontata dalla Gazzetta di Modena – è finita davanti al giudice di pace di Modena, che ora dovrà diventare una conciliazione. Al centro della vicenda una donna di 68 anni che ama la cucina tradizionale che è stata aggredita dalla figlia, di 47 anni, proprio mentre stava preparando il tipico condimento della cucina emiliana. “Adesso ci penso io a farti smettere – ha esclamato, come si legge nella denuncia – se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia”. Il battibecco risale al marzo 2016. La madre ha denunciato la figlia e la storia è finita davanti al giudice di pace dove c’è già stata la prima udienza e la prossima sarà a giugno. (ANSA).