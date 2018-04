(ANSA) – ROMA, 6 APR – “La causa del decesso, risultata dall’autopsia secondo la scheda Istat sulle cause di morte, comunicata alla congregazione oggi venerdì 6 aprile, risulta essere cardiomiopatia dilatativa”. E’ quanto riferiscono i Legionari di Cristo in una nota diffusa oggi sul decesso di un loro seminarista, Anthony Freeman, americano, morto lo scorso 2 aprile, a 29 anni, nel Collegio Internazionale Legionari di Cristo a Roma. “Il 1/o aprile fr. Anthony, dopo aver concluso gli esercizi spirituali, ha servito come accolito alla Messa di Resurrezione presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro portando la Croce processionale – sottolinea il Collegio -. Nel pomeriggio si è intrattenuto con alcune persone e la sera ha cenato con la sua comunità”.