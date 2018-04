CARACAS – Con un gol di Deyna Castellanos in zona Cesarini la Vinotinto Femminile si porta a casa vittoria e tre punti contro un ottimo Ecuador.

La rete della donzella del gol é arrivato all’86 con una punizione battuta alla perfezione da una distanza di circa 25 metri.

“Mi hanno lasciato uno spazio minimo tra la barriera ed il palo della portiere ed ho detto alla mia compagna. La farò pasarse da lí e fortunatamente é passata. Credo sia stato il mio miglior gol su punizione” ha confessato Castellanos a fine gara.

Il gol é servito al Venezuela per portare a casa un’importantissima vittoria nella Coppa America Femminile. Nella scorsa edizione del Torneo, le creole furono battute dall’Ecuador che poi si qualificó per il Mondiale Canada 2015.

“Più del gol segnato la cosa più importante sono i tre punti. Siamo consapevoli che c’è ancora tanta strada da fare per qualificarci al Mondiale e alle Olimpiadi. Adesso pensiamo alla prossima gara”.

Deyna Castellanos e la vinotinto torneranno in campo lunedì quando sfideranno la Bolivia. La nazionale creola in questa prima fase dovrà vedersela anche con: Brasile (11 aprile) ed Argentina (13 aprile).

Le prime due di ogni girone passeranno al quadrangolare finale dove si assegneranno i tagliandi per diversi tornei di caratura internazionale. In questa fase le prime due si qualificheranno per il Mondiale, mentre la terza giocherà lo spareggio. Mentre per i giochi olimpici Tokyo 2020 si qualificherà in maniera diretta la prima classificata del quadrangolare, la seconda dovrà giocare un playoff con una squadra africana. Infine per i Giochi Panamericani si qualificheranno le migliori tre.

La migliore prestazione della vinotinto femminile risale all’edizione del 1991, allora le creole chiusero al terzo posto alle spalle di Brasile e Cile. Poi nelle otto edizioni sucessive non ha superato il primo turno. In 20 gare disputate la nazionale venezuelana di calcio femminile ha portato a casa 11 punti.

(di Fioravante De Simone)