(ANSA) – ROMA, 6 APR – Nico Valsesia, ciclista e campione di endurance che da più di 20 anni colleziona imprese sportive estreme, tenterà di stabilire un nuovo record: partendo da Genova domani sera, raggiungerà in bici Gressoney La Trinité, da dove comincerà la scalata con sci da alpinismo fino alla vetta del Monte Rosa (4.554 mt). L’arrivo in cima è previsto per domenica mattina. Dei 4.554 metri di dislivello totale, Valsesia affronterà in bici i primi 1.385 e gli ultimi 3.169 metri con sci d’alpinismo. Per la parte su ruote Valsesia sarà accompagnato dal team di Vittoria corse, noti ‘angeli custodi’ dei principali ciclisti durante le competizioni. A oggi Valsesia ha stabilito il record mondiale assoluto di ascesa no-stop su quattro vette: Elbrus, Aconcagua, Kilimangiaro (più il test del Monte Bianco). Tutti i record sono registrati e riconosciuti dalla International skyrunning federation (skyrunning.com). La scalata del Monte Rosa è una delle tappe di avvicinamento alla grande impresa From zero to Everest, prevista per il 2019.