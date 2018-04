CARACAS. – Banplus Banco Universal brinda comodidad y mejora en sus servicios, aumentando el límite de transacciones a través de Pago Plus al permitir realizar pagos diarios de hasta Bs. 3.000.000. Gracias a esta modalidad de pago interbancario, los clientes de Banplus pueden gestionar sus operaciones con horario flexible las 24 horas del día de forma segura y fácil a través de su dispositivo móvil.

Para empezar a utilizarlo se debe ingresar a la página web www.banplus.com, sección Banplus On Line Personas y afiliarse en la opción Pago Plus. Para realizar pagos se debe descargar la App en Google Play, a la que se accede con el mismo identificador de usuario y clave de Banplus On Line. Los pagos se realizan con tan solo el número de teléfono, cédula de identidad y banco del destinatario.

La transacción se confirma a través de correo electrónico y SMS al beneficiario, quien deberá estar afiliado al servicio en su banco. Una vez afiliado al servicio, se podrá recibir los pagos de manera inmediata, sin necesidad de un teléfono inteligente.

A través de un nuevo comercial, Banplus invita a la afiliación del servicio y buen uso de la aplicación de Pago Plus, el cual está al aire en canales de televisión nacionales y por suscripción, así como en emisoras de radio.

Si desea más información sobre uso y afiliación a Pago Plus, puede consultar en el tutorial disponible en el canal de YouTube Banplusonline, también disponible en la página web www.banplus.com, sección Servicios de Atención Plus. Los clientes también pueden obtener información al comunicarse con el Centro de Atención Telefónico 0501BANPLUS (0501-2267587).

Banplus Banco Universal C.A. es un banco venezolano de capital privado que en este año 2018 arriba a once años de trayectoria, afianzado en la actividad fundamental a la que se dedica como intermediario financiero. Cuenta con una red de 50 oficinas a nivel nacional y su sede administrativa en Caracas.

Sus más de 900 colaboradores le han permitido evolucionar de manera sostenida, junto a la confianza de sus clientes. Para conocer más sobre Banplus, recomendamos visitar www.banplus.com, el blog www.banplusonline.wordpress.com y a @BanplusOnLine en Twitter, Facebook e Instagram.