Sorridente ma nel contempo severa, determinata nei giudizi ma sempre rassicurante. Carolyn Smith, il giudice più amato di “Ballando con le stelle” rappresenta ormai un’autentica icona dello show condotto da Milly Carlucci. L’apprezzata ballerina e coreografa è l’unico componente della giuria ad avere competenze tecniche. E qualcuno la definisce troppo comprensiva con i concorrenti…

“In realtà sono la più severa – ha spiegato in occasione della presentazione alla stampa dello show – non faccio mai discussioni con i concorrenti perchè non è giusto litigare con loro. Rimango però severa e in questa edizione lo sono ancora di più”. E sul cast attuale aggiunge: “Devo dire che tutti i componenti sono davvero predisposti per il ballo”.

Ma il presidente di giuria di Ballando con le stelle riesce a immaginarsi anche in un’altra trasmissione della tv italiana?

“Magari…Potrei fare il Carolyn Smith Show (dice sorridendo). Scherzo dai, sono molto contenta qui a Ballando, un bellissimo format proposto con successo in tutto il mondo”. Del resto il messaggio del fortunato show di Rai1 che trova spazio anche nei palinsesti di Rai Italia è “sempre quello che il ballo aiuta in tutte le situazioni, arricchisce dandoti qualcosa in più nella vita”. Parola di Carolyn!

E per la prossima puntata una coppia d’eccezione come ballerini per una notte: Al Bano e Romina Power.

Emilio Buttaro