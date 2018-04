(ANSA) – PIEVE TORINA (MACERATA), 6 APR – La commissaria alla ricostruzione Paola De Micheli prenderà in esame la richiesta di dieci sindaci dei Comuni più colpiti dal terremoto nel Maceratese, che avevano scritto una lettera ai parlamentari marchigiani, chiedendo di dividere il cratere sismico in tre fasce a seconda della gravità dei danni. “Ma – ha sottolineato, parlando con i giornalisti a margine della posa della prima pietra della nuova scuola dell’infanzia, antisismica e definitiva, di Pieve Torina, donata dalla Fondazione Francesca Rava – agiremo solo in conseguenza di numeri certi e non per sensazioni”. In ultimo, si è detta favorevole a una ulteriore proroga dello stato di emergenza che al momento vede la sua fine alla data del 31 agosto prossimo”.