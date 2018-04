Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 9 Aprile 2018

Ospiti: Marco Lombardi, critico cinematografico e enogastronomico per Il Messaggero e il Gambero Rosso, docente di Cinema e Enogastronomia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e La Sapienza di Roma, ma soprattutto l’ideatore della “Cinegustologia”; la scrittrice Cinzia Piccoli, presenta il suo romanzo “Ritratto di uno stalker”, per entrare nel mondo tormentato di un uomo e di una donna che mai avrebbero dovuto incontrarsi; Marta Buzzatti, Responsabile della Comunicazione e della Raccolta Fondi del CISV, Onlus che realizza progetti di cooperazione internazionale per favorire l’autosviluppo delle comunità locali in Burkina Faso, Guatemala ed altri Paesi in difficoltà.

Storie dal mondo.

Da Mar del Plata, Antonio Cerchiara, un ristoratore di origine calabrese.

A Città del Messico, per incontrare la milanese Clara Ferri, che gestisce da 18 anni l’unica libreria italiana del Messico.

Infocommunity: il Consigliere Lucia Pasqualini, Capo Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, parla delle borse di studio.

• Martedì 10 Aprile 2018

Ospiti: il giornalista Alfredo Sprovieri, presenta il suo libro “Joca, il Che dimenticato” che racconta la storia di Libero Giancarlo Castiglia emigrato in Brasile dalla Calabria a metà degli anni ’50; chiude la puntata Dado, cantante molto particolare, specializzato in parodie divertentissime.

Storie dal mondo.

A Mar del Plata, per incontrare Ana Tramontana, una calabrese che ha scelto di produrre e vendere gelato artigianale.

A Toronto, dove il grande regista Federico Fellini è stato omaggiato per le musiche dei suoi film.

Infocommunity: il Consigliere Lucia Pasqualini, Capo Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, parla della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

• Mercoledì 11 Aprile 2018

Ospiti: padre Laurent Mazas, direttore esecutivo dell’iniziativa “Il Cortile dei Gentili”, nuova ipotesi di dialogo tra credenti e non credenti, tra i mondi della fede, della scienza e della cultura, insieme con il dottor Giuseppe Gristina, medico; la dott.ssa Paola Villa, ginecologa dell’ospedale Gemelli di Roma, parla dei due periodi cruciali nel fisico femminile: pubertà e menopausa; il velista Francesco Cappelletti, parla della sua partecipazione alla Golden Globe, la storica regata che rinasce quest’anno, dopo cinquant’anni.

Storie dal mondo.

A Boston nell’avveniristico Centro per la Simulazione Medica della Harvard Medical School, creato dall’ imprenditore torinese Fernando Salvetti.

A Lisbona, capitale del Portogallo, per incontrare la viareggina Tatiana Paoli, skipper che organizza gite in barca a vela nel fiume Tago.

• Giovedì 12 Aprile 2018

Ospiti: Michele Drascek, curatore di mostre e di molti progetti culturali sia in Italia che all’estero, per cercare di capire meglio cosa significa “curare l’arte”, realizzare un’esposizione o una performance; in collegamento da Maputo, Mozambico, il nuovo presidente della Società Dante Alighieri, l’italo-venezuelana Leina Garcia, insieme alla vicepresidente Monica De Rugeriis, per conoscere più da vicino le attività per diffondere la lingua e cultura italiana nel paese; Mara Filippi Morrione, moglie di Roberto Morrione, e Giulia Elia, la giornalista che ha vinto il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo 2017, che quest’anno è giunto alla sua settima edizione; in chiusura la grande musica della soprano Maria Càrfora.

Storie dal mondo.

Negli Stati Uniti, per incontrare il creativo Marco Maldera, che vive a New York e realizza effetti speciali per il cinema e la tv.

In Argentina, dove la festa per i 144 anni dalla fondazione di Mar Del Plata è stata animata da tante sonorità italiane.

• Venerdì 13 Aprile 2018

Ospiti: il Ministro Plenipotenziario Stefano Nicoletti e Chiara Ratzenberger, della Direzione Generale Sistema Paese della Farnesina, parlano dell’internazionalizzazione delle imprese e di come attrarre investitori dall’estero; la regista Mujah Maraini-Melehi, presenta “Haiku on a plum tree”, documentario sulla storia della famiglia Maraini, che si svolge tra l’Italia e il Giappone negli anni 30 e 40 del Novecento, in piena Seconda Guerra Mondiale, e tra i protagonisti c’è anche Dacia Maraini, la famosa scrittrice; Emanuele Lo Schiavo, guardiamarina ufficiale palombaro del Gruppo operativo subacquei (Gos) degli incursori del Comsubin della Marina Militare Italiana.

Storie dal mondo.

In Australia per conoscere Sabrina Goria, manager che lavora a Melbourne, ma sogna di trasferirsi nel Queensland e di dedicarsi alla pittura.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio questa settimana i linguisti: Beatrice Palazzoni, Lucilla Pizzoli e Fabio Poròli.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

MAR DEL PLATA (Argentina). Andrea Taranto è una cantante di tango. Figlia di emigrati del sud Italia, Andrea si innamora del tango, della sua musica e dei suoi testi seguendo le orme del padre e dello zio. Oggi, è tra le più conosciute nella città atlantica argentina e la sua passione cresce sempre di più, ricordando l’importante contributo degli italiani nel tango.

LISBONA (Portogallo). Francesco Valente è arrivato a Lisbona come studente Erasmus di “Letteratura Portoghese” e dopo 20 anni nella città lusitana, grazie alla sua passione per la musica, è diventato un bassista di successo.

MELBOURNE (Australia). Sabrina Goria, dopo una brillante carriera nella produzione e organizzazione di Grandi Eventi Musicali e Sportivi, nel 2007 decide di andare a vivere in Australia, sedotta dalla bellezza incontaminata dei suoi paesaggi raccolti in alcune fotografie di Perth dove viveva già da anni il fratello maggiore. In Australia lavora sempre al servizio della Comunità Italiana. Da 4 anni ha intrapreso una nuova carriera che l’ha portata a diventare Marketing Manager per Academies Australasia Polytechnic. Un lavoro ancora non molto conosciuto in Italia.

CITTA’ DEL MESSICO (Messico). Clara Ferri ha aperto l’unica libreria del paese in cui è possibile acquistare testi in italiano, diventando il punto di riferimento di tutta la comunità italofona della città e non solo. Inoltre insegna tecnica della traduzione presso l’università della capitale messicana.

ORLANDO (Florida). Michele Liguori. L’incontro con un italiano giunto in America con suo padre a bordo della nave “Raffaello”. Dopo anni trascorsi a New York si è trasferito in Florida, a Orlando, dove possiede un ristorante che propone la vera pizza italiana.

BOGOTA’ (Colombia). Sergio Martin, che oltre a gestire un ristorante, ha deciso di produrre lui stesso gli ingredienti che in Colombia non arrivano dall’Italia.

RIGA (Lettonia). Sebastiano Fulci, l’ambasciatore d’Italia a Riga, racconta i progetti culturali ed economici messi in atto in Lettonia. Tra questi: il “Semestre del Cinema”, “La Settimana della Lingua Italiana”, La Settimana della Cucina Italiana”.

L’AVANA (Cuba). Claudia Oliviero vive da anni all’Avana dove svolge un ruolo fondamentale, quello di assistere gli italiani residenti ed i turisti. Claudia, infatti, lavora nel consolato e ha a che fare quotidianamente con i gli italiani emigrati a Cuba.

CINEMA ITALIA (Film)

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA

(Drammatico, 1961)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Per la ricorrenza dell’anniversario di 80 anni di Claudia Cardinale (il 15 Aprile), una degli attrici italiane più importante emersa negli anni sessanta, Cinema Italia proporre il film diretto da Valerio Zurlini, La ragazza con la valigia, che tratta il tema del disagio di una donna giovane e povera a fronte di una società che, negli anni del boom, iniziava a ostentare la ricchezza.

Regia: Valerio Zurlini

Cast: Gian Maria Volontè, Claudia Cardinale, Renato Baldini, Corrado Pani, Romolo Valli, Jacques Perrin, Gian Maria Volonté, Luciana Angiolillo.

Malgrado abbia con sé solo un falso cognome, Aida (Claudia Cardinale), aspirante soubrette, riesce a rintracciare la lussuosa villa in cui abita Marcello (Corrado Pani), il dongiovanni che, dopo averla sedotta con le sue false promesse e indotta a lasciar tutto per seguirla, l’ha poi abbandonata per strada, sparendo nel nulla senza nemmeno una parola. Il giovane però, che non sa come sbarazzarsi della ragazza, manda avanti il fratello poco più che adolescente. E costui, che dovrebbe allontanarla, fatalmente se ne innamora.

Zurlini ritrae la provincia italiana degli anni 60 e la meschinità della sua classe borghese, raccontando al tempo stesso, e per contrasto con la volgarità sentimentale dello sfondo, il percorso di una sofferta educazione sentimentale, affidata all’incontro di due diverse solitudini e ingenuità.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 9 Aprile 2018

Arte. La splendida Reggia di Caserta, microcosmo utopico, creato dall’estro visionario del grande architetto Luigi Vanvitelli, che ancora oggi attrae per il suo splendore turisti provenienti da tutto il mondo.

Territorio. Il Concerto, rosolio antichissimo della Costiera Amalfitana, usato anticamente come panacea di tutti i mali.

Made in Italy: la nuova serie di Rai Italia “Radiodays” è un racconto corale delle migliori trasmissioni radiofoniche. In questa puntata il ‘dietro le quinte’ dello storico programma Il Ruggito del Coniglio.

• Martedì 10 Aprile 2018

Arte. Ancora Caserta, tra le magnifiche fontane e i giardini smisurati della Reggia, considerata patrimonio dell’umanità dall’Unesco e dove l’architettura serve a far risaltare la bellezza della natura.

Territorio. Tra la Lucania, Taranto e Brindisi per le Murge. Quattromila chilometri quadrati di roccia aguzza, un mantello che protegge da sempre gli olivi e i pascoli, intervallati da trulli e masserie che popolano le campagne pugliesi.

Radiodays. Continua il racconto della trasmissione radiofonica Il Ruggito del Coniglio, una finestra sull’attualità con notizie pungenti, ironiche e riflessioni fulminanti.

• Mercoledì 11 Aprile 2018

Arte. Caserta, per visitare la Real Seteria di San Leucio, avveniristica per la qualità delle sete prodotte e per le avanzate condizioni di vita e lavoro dei suoi operai.

Territorio. In compagnia dell’imprenditrice sarda Daniela Ducato, per visitare la sua azienda che produce materiali per l’edilizia realizzati esclusivamente con eccedenze e scarti di materiale, un nuovo modello di sviluppo e di impresa sostenibile.

Radiodays propone il più amato varietà operistico radiofonico, in onda ogni giorno su Radio Tre e condotto dagli irresistibili Suozzo e Stinchelli, La Barcaccia.

• Giovedì 12 Aprile 2018

Arte. Nelle calli veneziane, dalle parti di Palazzo Ducale e di Rialto, alla ricerca dei fantasmi di Otello e di Shylock, nell’inquieta Venezia immaginata da Shakespeare.

Territorio. L’affascinante Sabina fa da cornice ad un vero e proprio gioiello architettonico. E’ l’abbazia di Farfa che sorge nel mistico silenzio di boschi verdissimi e di uliveti, uno dei monumenti più insigni del Medioevo europeo.

Radiodays. Negli studi di Radio Tre, per seguire il programma più ascoltato della radio italiana nel campo della lirica.

• Venerdì 13 Aprile 2018

Arte. Attraverso gli occhi di Shakespeare una visita a Padova, città magnifica e prospera, sede della più antica università del mondo, dei primi studi anatomici e delle lezioni folgoranti di Galileo Galilei.

Territorio. Nel Golfo dei Poeti, un’ampia insenatura circondata da verdi colline, che da Lerici si allunga fino a Porto Venere, in provincia di La Spezia. Il suo mare cristallino ha da sempre ispirato letterati, poeti e romanzieri, che lo hanno scelto come luogo di soggiorno privilegiato.

Radiodays. Nino Frassica e il suo Programmone, punto di riferimento per la comicità radiofonica.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Dimore storiche. La bellezza rappresentata da una dimora storica nelle Marche: la Villa Imperiale a Pesaro, uno splendido edificio Sforzesco del quindicesimo secolo.

Territorio. Il ‘trenino del Renon’: il tragitto dura diciotto minuti soltanto, ma questo specialissimo convoglio locale riporta alla luce memorie importanti e insolite.

Made in Italy può anche significare una delle macchine più veloci del mondo, costruita nel famoso distretto vicino a Modena e progettata da un ingegnere italo – argentino.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

A “Cristianità” riflettori puntati sul Volto Misericordioso di Dio e i Missionari della Misericordia del Padre, nel giorno in cui la Chiesa celebra la domenica dell’ottava di Pasqua, ossia la domenica in Albis, la Santa Messa della “Divina Misericordia”, presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro, con la presenza dei missionari provenienti dai cinque continenti ai quali il Papa, nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia, ha affidato il sacramento della Riconciliazione.

Tante le domande a cui rispondere: Perché questa prima domenica dopo Pasqua è detta domenica in Albis? Quale è il significato delle apparizioni del Risorto ai discepoli e i motivi dell’incredulità dell’apostolo Tommaso che volle toccare con il suo dito la piaga del costato di Gesù? Come coniugare misericordia e giustizia, il dubbio e la fede nell’esperienza dell’uomo contemporaneo, le conquiste della scienza e le profondità del mistero di Dio?

Al centro la preghiera del Papa del Regina Coeli, una delle quattro antifone mariane in latino, una gioiosa invocazione rivolta alla Madre del Risorto e recitata nel tempo pasquale fino a Pentecoste in sostituzione dell’Angelus.

La collocazione nei Giardini Vaticani della statua in bronzo di San Gregorio di Narek, monaco armeno, poeta teologo mistico santo, che ha modellato il pensiero orientale cristiano, da tutti considerato un ponte eccezionale tra Oriente e Occidente. Per tale evento è giunto in questi giorni in Vaticano il presidente dell’Armenia, Serzh Sargsyan accompagnato da una delegazione.

Tra gli ospiti in studio: Mons. Josè Manuel Del Rio Carrasco, della Congregazione del Culto Divino; Silvia Guidi, giornalista de “L’Osservatore Romano”.

