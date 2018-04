PALERMO. – Un prof picchiato a Palermo e un altro a Torino. In entrambi i casi è bastato un rimprovero per scatenare le ire dei genitori. Nel capoluogo siciliano l’aggressione è avvenuta in un istituto comprensivo, la scuola Abba Alighieri, contro un insegnante ipovedente di 50 anni, finito in ospedale con una emorragia celebrale, ma per fortuna fuori pericolo. A colpirlo è stato il padre di un’alunna di terza media.

A Torino un insegnante del commerciale Russell-Moro ha ricevuto un cazzotto alla mandibola, ed è finito in ospedale, sferratogli dal padre di uno studente che era stato punito per un ritardo e mandato in biblioteca. Avvertito dal figlio, il genitore è arrivato a scuola insieme ad altre persone.

A Palermo il racconto dell’alunna al genitore è avvenuto all’uscita dalla scuola: “il prof mi ha picchiato”, gli avrebbe detto. A caldo il padre si è diretto verso l’insegnate e senza nemmeno farlo parlare lo ha colpito con un pugno al volto. Il professore è stramazzato per terra, attonite le persone che hanno assistito alla scena. Solo dopo l’intervento di altri insegnanti e genitori la situazione è tornata sotto controllo e l’aggressore si sarebbe scusato per il suo comportamento. Anche perché la figlia, frattanto, avrebbe rettificato il suo racconto ammettendo di non essere stata picchiata dall’insegnante, ma solo allontanata dall’aula.

Il professore, visibilmente sotto choc, è stato trasportato all’ospedale Civico dove i medici lo hanno sottoposto a una Tac che ha evidenziato un’emorragia cerebrale, oltre a una frattura allo zigomo. La prognosi è di 25 giorni. L’aggressione è stata segnalata agli agenti della Squadra Mobile che, referto in mano, stanno procedendo nei confronti del genitore violento.

“Siamo vicini al professore e profondamente amareggiati per l’accaduto”, dice Annamaria Pioppo, dirigente scolastica dell’Abba Alighieri. “Ci spiace che questo episodio, il primo dall’apertura della scuola risalente a 22 anni fa, possa in qualche modo segnare la serenità della comunità scolastica. Questi fatti si ripetono sempre più spesso su scala nazionale e ci preoccupa la perdita di fiducia che registriamo nei confronti del ruolo educativo della scuola”.

L’auspicio della dirigente “è che si possa recuperare quella sintonia, anche con le famiglie, affinché si torni a dare centralità all’istituzione scolastica e al ruolo educativo proprio della scuola come palestra di vita per quelli che saranno i cittadini di domani”.

Solidarietà al docente è stata espressa anche dall’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla: “Il comportamento del responsabile di un simile atto non solo è segno di un disvalore educativo e civico ma, soprattutto, dimostra un evidente deterioramento del rispetto da tutti dovuto all’istituzione scolastica, prima agenzia di formazione civile e sociale”.

A Torino, invece, la Slc-Cgil si è detta disponibile a fornire assistenza legale all’insegnante aggredito. “C’è un problema di riconoscimento del ruolo della scuola, forse per troppi anni bistrattata”, commenta per il sindacato il segretario Igor Piotto. “Gli aggressori vanno perseguiti e puniti”.