CARACAS – “Los sectores radicales de la oposición me atacan más a mí que al Gobierno. Nuestro adversario es Nicolás Maduro”, disparó hoy a medios locales, el candidato presidencial, Henri Falcón (AP). No. Que no. Que no piensa retirar su candidatura, por más que se le encarezca tal cosa desde todos los flancos. Lo ha pedido Alfonso Marquina (PJ), lo ha pedido el Frente Amplio, entre otros. Las presidenciales tendrán lugar el venidero 20 de mayo, envueltas en una espesa bruma de dudas. La ONU ha declinado venir a hacer veeduría electoral.

Se llama incomodidad. Falcón, en un punto, no se halla dentro de su propio saco. La MUD no ha postulado candidatos esta vez, y él ha querido jugar un borroso papel de outsider para lanzar una candidatura que, por ejemplo el padre José Virtuoso, Sj -rector de la UCAB-, considera inconveniente, por decir lo menos.

De este modo, el ex dirigente chavista no para de hacerle guiños de ojo al Frente Amplio. Más allá de las diferencias entre su posición y la del Frente, el objetivo es similar: “buscar la salida democrática del gobierno”. Su gira nacional no se detiene: “nadie nos va a sacar de la calle”, ha lanzado un juramento.

“Es una propuesta fraudulenta. Tenemos la mejor Constitución y un gobierno incapaz que genera hambre y miseria. La convocatoria a Constituyente es un fraude a la propia Constitución para evadir los procesos electorales”, dijo en su momento sobre la ANC. Pero hoy llama a votar en las elecciones convocadas por la misma; países como EEUU, Colombia y Panamá tildan de ilegítima la contienda en ciernes. La abstención –cree el candidato- no es la vía para solventar los problemas del país. “L a oposición venezolana es el 82%”, ha colocado un dardo venenoso.

La política: nada escrito en piedra

No falta quien argumente que no votar es repetir el error de las parlamentarias de 2005, cuando la oposición no concurrió a las urnas, y se puso en manos del chavismo la Asamblea Nacional (AN) de palmo a palmo. Es importante recalcar que esta vez ese no es el escenario. Son momentos políticos distintos, no se trata de unas parlamentarias, sino de unas presidenciales, para comenzar.

Luego, hay que recordar que en 2017 hubo sucesos de calle con una represión policial muy desmedida. Esto encunetó al país en el fallido diálogo de Dominicana, hasta enero de este año, y allí uno de los puntos de honor fueron las garantías electorales. Ergo, la MUD no presenta candidatos por una razón muy sencilla: sería un acto de extrema candidez dejarse llevar –mansamente- a un matadero comicial.

Pero, ¿para qué nace el Frente Amplio Venezuela Libre? Muy sencillo: como una forma de atajar el atropello del oficialismo, sus arrestos autoritarios. Se pretendía no sólo adelantar para abril la contienda, sino agenciar de modo express una gran mega elección. O sea, el argumento de no votar es muy válido hoy, pero no lo era en las legislativas de 2005. Pasa en política todos los días, meses y años: lo que es bueno para unos, es malo para otros; este año me viene como anillo al dedo, dentro de 5 años preferiría una cosa diametralmente opuesta. Nada escrito en piedra. La política es el arte de lo posible.

Ahora bien: ¿por qué se sientan las partes en Dominicana a debatir –entre otras cosas- unas elecciones que tocaban en realidad hacia fines de 2018? Porque el clamor por un golpe de timón resuena en cada esquina del país. ¿Por qué la cosa es tan grave? Porque la economía ha sido conducida por un barranco de espanto: el BCV sigue imprimiendo de forma indistinta dinero inorgánico, Pdvsa está quebrada (dice Forbes), hay cada vez una peor escasez de alimentos y medicinas; y un largo pero muy doloroso etcétera.

En este orden de ideas, Falcón también ha querido hablar de la dolarización de la economía. Piensa que es el “único remedio eficaz” para plantar cara a la hiperinflación que nos atenaza desde octubre de 2017, y que el diario El Nuevo Herald (EEUU) estima pueda recalar hasta 30.000% al cierre de este año, e incluso más allá, según otros analistas al tanto.

Todo está dolarizado

Al menos en este punto, para muchos Falcón ha dado en el centro de la Diana:

“La dolarización es el único remedio que tenemos de manera eficaz para echar de lado el problema hiperinflacionario que hay en el país. No se trata de hacer un planteamiento aislado, pues todo en Venezuela está dolarizado”. Los precios –honremos la verdad- son de talla estratosférica. Hoy mismo circula esta triste noticia: un salario mínimo no alcanza para comprar 5 canillas de pan.

El candidato de AP ha querido tocar –asimismo- el tema de la deuda externa. Debe ser revisada. La posibilidad de una postergación de pagos debería ser analizada, de modo de “inyectar esos recursos a la economía venezolana”.

“Si no acabamos con Maduro, en el buen sentido de la palabra, Maduro terminará acabando con Venezuela”, despachó por la libre. Antes ha dicho que ganará en medio de una gran alegría. Ahora se ha referido al lado duro de la cosa. El poder de fuego: la FANB reconocerá los resultados de los comicios.

“¿Cómo desconocen la voluntad de ocho millones de venezolanos que han decidido expresarse?”, inquirió el también ex gobernador de Lara. Para él, Maduro “se ha convertido en una carga muy pesada para los militares de este país. Ellos son pueblo e igualmente pasan hambre”. Y remató: “Yo voy a ser el presidente del país, no los está diciendo la realidad de la calle, el desespero de la población que aspira un cambio real a este Gobierno que nos trajo esta tragedia”.

Entre una cosa y otra, la flor de la candidatura de Falcón “prendió”, como decían las abuelas. De un modo u otro, Maduro no podrá decir que no tuvo al menos un contendor más o menos con vida propia. La jefatura de campaña del ex adeco, Claudio Fermín, le ha dado fuego al candidato de AP. Su cara en el tarjetón debe ser un problema en qué pensar para el Frente Amplio.

Alejandro Ramírez Morón