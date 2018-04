CARACAS – A Maracay è di scena la capolista. Non sarà una domenica qualunque visto che l’undicesima giornata del Torneo Apertura ci propone un succoso incontro con la delicata trasferta del leader Carabobo in casa dell’Aragua. Una gara che vale più dei tre punti, questo é il denominato clásico de la autopista, ed é vissuta al massimo sia in campo che sugli spalti.

I granata si presentano sul campo dell’Hermanos Ghersy con uno score di 6 vittorie, 3 pareggi ed un ko. C’è un piccolo aneddoto, il portiere del Carabobo, Edixson González non ha subito reti in 5 delle 11 gare disputate. Dal canto suo, l’Aragua é undicesimo con 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Quella di domenica alle 15:30, sarà la 34esima occasione che queste due formazioni si sfideranno. Il Carabobo ha portato a casa i tre punti in 12 occasioni mentre l’Aragua lo ha fatto in 7 occasioni. Il segno “X” é stato presente 14 volte.

Sul campo del Cocodrilos Sport Park, il Caracas sfiderà i campioni in carica del Monagas. Il recinto sportivo della Cota 905 avrà due protagonisti che vivono una realtà diversa: i capitolini sono la seconda forza del campionato, mentre i guerreros de Guarapiche sono la brutta copia della corazzata del 2017. Nel Cocodrilos Sport Park la palla comincerà a rotolare alle 15:30.

Il “Monday Night” di questo turno di campionato si disputerà a San Cristobal tra Deportivo Táchira e la sorpresa Portuguesa. Il fischio d’inizio nel templo sagrado é in programma alle 19:00.

L’undicesima giornata inizierà oggi, alle 19:00, con il match Academia Puerto Cabello-Estudiantes de Caracas che avrà come scenario lo stadio Bombonerita.

Completeranno il programma dell’undicesima giornata: Estudiantes de Mérida-Deportivo Lara (Sabato alle 19:00 stadio Metropolitano), Deportivo Anzoátegui-Zamora (domani alle 15:00 nello stadio José Antonio Anzoátegui), Metropolitanos-Zulia (domenica alle 15:30 nell’Universidad Santa María), Trujillanos-Deportivo La Guaira (domenica alle 17:00 a Valera), Mineros-Atlético Venezuela (domenica all 19:00 nello stadio Cachamay).

(FDS)