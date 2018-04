CARACAS – La comunidad de la Universidad de Los Andes conmemoró ayer sus 233 años con una misa celebrada en la calle en apoyo a su rector Mario Bonucci Rossini, luego que éste anunciara que fue citado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida y debía comparecer ante el mismo ese día en la mañana, por lo que debía ausentarse del sitio sagrado.

A pesar que todo estaba preparado para oficializar la eucaristía del aniversario de la casa de estudios en la Catedral de Mérida, minutos antes de la hora prevista para este acto el rector dio la noticia y ante esta situación, el Obispo Auxiliar Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, junto al párroco de la Catedral, Edward Molina, así como el párroco universitario, Reinaldo Muñoz, deliberaron en la sacristía para analizar esta interrupción de la eucaristía y decidieron que la misma se desarrollase en la calle, frente al juzgado, ubicado en la avenida 5 de la ciudad de Mérida, para así apoyar a la Universidad de Los Andes. Por lo tanto, los miembros de la Iglesia Católica y la comunidad universitaria se trasladaron en una procesión al frente del sitio judicial y participaron de los actos religiosos por el aniversario de la ULA.

El acto religioso celebrado en la calle culminó con palabras del ex rector de la ULA, José Mendoza Angulo, y el director de Asuntos Estudiantiles, Marcos Pino, quienes expresaron el orgullo de ser universitario y brindaron el apoyo a la máxima autoridad ulandina, que debía comparecer en el Juzgado Superior de Mérida, precisamente en la fecha programada para la conmemoración de los 233 años de la universidad, cuyo origen central que recuerda su aniversario es cada 29 de marzo.

Antes de la bendición final de la eucaristía, se conoció que la audiencia del rector en el juzgado fue diferida para el martes 10 de abril y se esperó al profesor Mario Bonucci Rossini para la parte final del acto.

Por su parte la Dra. Inés Lares, directora del Servicio Jurídico de la ULA, dio a conocer que el profesor Bonucci deberá presentarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado Mérida y que la comparecencia se debe a un recurso de nulidad que interpuso el profesor Freddy Mora Bastidas, coordinador encargado del Postgrado en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Facijup), mediante un amparo cautelar introducido el pasado 6 de diciembre del 2017, que el 7 de diciembre fue determinado como a lugar por la juez temporal Moralba Herrera, quien ordenó a la universidad suspender la decisión de remover al profesor Mora Bastidas como coordinador del mencionado postgrado.

Explicó la Dra. Lares que en el recurso interpuesto solicitaba que se dejara sin efecto la designación que había hecho el Consejo de Facultad de la Facijup del profesor Valmore Corredor, como coordinador del Postgrado en Derecho Administrativo y, en segundo término, que se suspendieran los efectos de una modificación de reglamento que había iniciado el titular de esa coordinación, profesor Alfredo Zambrano, así como una audiencia de desacato fundamentado en que la ULA no había cumplido la decisión de la juez Moralba Herrera en cuanto al amparo cautelar.

Dijo la profesora Lares que esa causa estuvo suspendida desde enero del 2018 debido a que no había juez y el nuevo, abogado Diego García, quien ya conoce de la causa y ante la solicitud del demandante, fijó la audiencia por desacato para este jueves 5 de abril, la cual fue suspendida y diferida para el próximo martes 10 de abril, en la que el profesor Freddy Mora, debe demostrar en dónde está el desacato, ya que la universidad está ajustada a derecho y apegada al cumplimiento de sus reglamentos internos y a la propia Ley de Universidades. Explicó asimismo que el acto administrativo de la designación del profesor Valmore Corredor nunca fue aprobado por el Consejo Universitario por lo tanto carece de validez y la modificación del reglamento que impulsó el titular del postgrado Alfredo Zambrano nunca llegó al Servicio Jurídico ni al Consejo Universitario, por lo tanto no hay ninguna modificación, por lo que no hay razones para esta demanda y tampoco hay ningún desacato.

Letizia Buttarello