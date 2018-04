CARACAS. – La reazione del governo venezuelano alla “blacklist” pubblicata dal Panama e che coinvolge più di una cinquantina di venezuelani, tra cui anche il presidente della Repubblica, sta avendo i suoi effetti. Così, l’Istituto Nazionale di Aeronautica Civile (INAC) ha informato che si sospendono i voli della panamegna COPA. La misura entra in vigore oggi 6 aprile e si manterrà per tre mesi.

L’organismo ha twittato che la decisione concerne “la prevenzione della delinquenza organizzata ed il finanziamento al terrorismo.” Dunque, il governo venezuelano ripaga il Panama con la stessa moneta.

Difatti, Maduro ha deciso di interrompere i rapporti commerciali con il paese centro americano, precisamente con 22 persone naturali e 46 persone giuridiche, tra cui la compagnia di bandiera del Panama. Maduro ha preso la misura come “precauzione e protezione” del sistema finanziario, economico e commerciale del paese.

Secondo Maduro, la sospensione delle relazioni si sostiene sul fatto che “delitti di delinquenza organizzata possano essere stati commessi, protetti da quanto sembrerebbe essere la convenienza del governo panamegno e l’opacità del suo sistema finanziario, con la collaborazione di soggetti di nazionalità panamegna dentro e fuori del paese.”

Copa rimborserà i passeggeri

La linea aerea del Panama ha chiesto scusa ai passeggeri che risulteranno puniti dalla misura di sospensionedel volo, assicurando che cercherà di risarcire i danni causati. La compagnia rimborserà i passeggeri appena possibile. Anche perché il procedimento sarà lungo visto la gran quantità di prenotazioni già pagate.

Copa non penalizzerà i passeggeri che vogliano cambiare il loro destino di volo e potranno fare il cambiamento prima del 20 aprile e per viaggiare dopo il 4 luglio. Nel caso, avessero già volato un segmento, quello non volato verrà rimborsato.

I passeggeri che volano tra gli USA, Messico e il Venezuela, potranno cambiare il loro destino verso America Centrale, i Caraibi, Guyana, Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia.

Lo stesso potranno fare chi vola tra Brasile,Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile e Venezuela.

Mentre i passeggeri che volano tra America Centrale, Panamá, i Caraibi, Guyana, Colombia, Perù Bolivia e Venezuela potranno modificare il loro destino finale verso il Panamá, America Centrale, i Caraibi, Guyana, Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia.

Ambasciatore panamegno lascia Caracas

Dopo la decisione dei venezuelani di sospendere relazioni commerciali, economiche e finanziarie con il Panama, la cancelleria del paese centroamericano ha annunciato il ritiro del suo ambasciatore in Caracas, Miguel Mejía, e ha chiesto all’esecutivo venezuelano di fare altrettanto con l’ambasciatore venezuelano in Panama, Jorge Durán Centeno.

La vicepresidente e cancelliera panamegna Isabel, Saint Malo, ha informato che il ritiro dell’ambasciatore è dovuto al fatto che “in Venezuela si violano i diritti umani”. Ma ha chiarito che la rottura delle relazioni non toccherà i venezuelani che risiedono in Panama.

Il governo panamegno ha dichiarato che l’interruzione delle attività commerciali e finanziarie, decisa dall’esecutivo venezuelano,“è una reazione politica che non ha alcun sostegno ed è stata presa fuori della giurisdizione internazionale.”

Comunque sia, il governo del Panama, riceverà la visita di un gruppo di oppositori venezuelani per analizzare la situazione tra i due paesi.

Maduro richiama a casa l’ambasciatore in Panama

Dunque, Maduro ha chiamato a consulto Jorge Durán Centeno. E il vicepresidente Esecutivo, Tareck El Aissami, ha segnalato che la decisione è stata presa “al riparo dei sacri interessi della patria di Bolivar e del popolo venezuelano.”