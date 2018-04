CARACAS. -Dopo che aveva insistito che sarebbe andato al Vertice, malgrado gli avessero ritirato l’invito, Maduro ora annuncia che per lui non è importante recarsi a Lima. Durante l’atto di giuramento del Commando di Campagna Elettorale “Simon Bolivar”, il mandatario ha detto che il Summit non è prioritario e che ha deciso di riflettere riguardo la risposta che darà prima o poi.

Quindi, Maduro probabilmente non si presenterà al Summit delle Americhe il 13 e 14 aprile.

“La politica estera del Summit delle Americhe non è nostra priorità, stiamo combattendo per la nostra dignità e nel combattimento, stiamo riflettendo, stiamo pensando che faremo riguardo quel Vertice e quando tutto sarà deciso, lo annuncerò” ha detto Maduro.

Pronostico di fallimento

Inoltre, il presidente ha aggiunto che il Vertice sarà un “gran fallimento.

“E sospetta pure che ci siano manifestazioni a favore del suo paese, visto che alcune sue dichiarazioni così suggeriscono.

“(…) Voi sapete che il Summit delle Americhe è una perdita terribile di tempo, lì non si discute di niente, non si prendono decisioni, non si discute niente che possa essere utile al nostro popolo” e ha aggiunto:

“I presidenti vanno a fare turismo in Perù e so bene che cosa farà il popolo peruviano, perché so che si sta convocando il popolo peruviano per manifestare e so bene il perché.”

“Quel Summit è stato inventato per imporci l’accordo ALCA, un progetto di colonizzazione economica, commerciale e finanziaria” ha sentenziato.

Macron ha sbagliato a mettersi contro il Venezuela

Questa è la sentenza di Maduro riguardo il presidente francese. Maduro non perdona a Emmanuel Macron il fatto che abbia ricevuto Ledezma e Borges all’Eliseo. E ha sostenuto che il francese è una pedina del governo americano e ubbidisce le sue istruzioni.

“Macron chi si mette contro il Venezuela ècondannato a seccarsi, e tu ti sei già seccato,” una frase che distingue la retorica del presidente venezuelano ma dimostra anche la stizza che potrebbe star sentendo.

Bisogna difendere il Bolivar ed il Petro

E durante la conferenza stampa, dopo il giuramento del Commando Simón Bolívar, Maduro ha avuto alcune parole riguardo l’economia. Ha ribadito l’importanza del Petro come moneta che, secondo lui, servirà per finanziare progetti. Ma non soltanto: la gente potrà, comperare biglietti per viaggiare, macchine e proprietà immobiliari.

Quindi, si è riferito alle affermazioni di Henry Falcón, secondo il quale si dovrebbe dollarizzare l’economia come una misura per uscire dalla crisi. Maduro ha detto che bisogna difendere il Bolivar perché rimane l’unica moneta legale in Venezuela.