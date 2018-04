(ANSA) – ROMA, 6 APR – Inizia in salita il weekend in Bahrain per Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes ha dovuto sostituire il cambio della sua W09 il che gli costerà una penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domenica che sarà decisa dalle qualifiche in programma domani alle 17 ora italiana.