(ANSA) – ROMA, 7 APR – Brilla l’azzurro ai campionati mondiali giovanili di Taekwondo in corso ad Hammamet in Tunisia, dove l’atleta napoletana Assunta Cennamo ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -63 kg e si è qualificata per la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires in programma dal 6 al 18 ottobre prosismi. Domani in gara altri due azzurri: Gabriele Caulo e Sofia Zampetti.