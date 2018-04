(ANSA) – ROMA, 7 APR – La sfida sarà tra i due paesi africani che da anni monopolizzano il podio della maratona di Roma: nell’albo d’oro, su 21 edizioni, il Kenya ha vinto 13 volte tra gli uomini e 3 tra le donne, mentre l’Etiopia si è imposta 6 tra gli uomini e 7 tra in campo femminile. Quest’anno i favoriti sono il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech e gli etiopi Dejene Debela Gonfa e Birhanu Gedefa Chimdesa. “Sono pronto a correre in 2 ore e 06′”, ha detto Birech . “Voglio essere il vincitore”, ha replicato Gonfa. Chimdesa ha ammesso che gli etiopi potrebbero fare gioco di squadra: “Però vorrei vincere io”. Attenzione anche all’altro keniano Mathew Kipsaat. Ci saranno poi l’americano Jeffrey Eggleston, 3 volte nazionale ai Mondiali, l’irlandese Mick Clohisey, in gara a Rio 2016, il rappresentante del Lesotho Motlokoa Nkhabutlane e il cileno Manuel Cabrera Leal. In campo femminile cerca il terzo successo la 24enne etiope Rahma Chota Tusa. In tutto alla maratona di Roma prenderanno parte oltre 14.000 runner di 131 nazioni.