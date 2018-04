(ANSA) – ROMA, 7 APR – Kimi Raikkonen di nuovo protagonista in Bahrain. Dopo aver dominato le seconde libere di ieri, il pilota finlandese della Ferrari mette la firma anche nelle Fp3 che precedono le qualifiche: suo il miglior tempo in 1’29”868 che lo mette davanti alle due Red Bull di Max Verstappen (1’30”393) e Daniel Ricciardo (1’30”452). Quarto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton (1’30”691) davanti alla Rossa di Sebastian Vettel (1’30”719). Sesta l’altra Stella d’Argento di Valtteri Bottas (1’30”781).