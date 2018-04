(ANSA) – ROMA, 7 APR – La Juve soffre oltremisura a Benevento, ma grazie ad una tripletta di Dybala, e due rigori a favore, riesce a vincere 4-2 e portarsi momentaneamente a +7 sul Napoli, che ospita domani il Chievo. Nel primo anticipo della 31/a giornata, bianconeri subito avanti con Dybala ma il Benevento è riuscito a pareggiare al 24′ con Diabate’ e solo un rigore prima dell’intervallo trasformato dalla ‘Joya’ ha concesso agli ospiti di chiudere la prima frazione in vantaggio. Sorpresa al 6′ della ripresa quando ancora Diabatè, di testa, ha battuto Szczesny. Un gol meritato per i padroni di casa, che al 29′ hanno avuto un altro rigore a favore per fallo su Higuain. Preciso ancora Dybala dagli 11 metri. La partita si è chiusa al 37′, con la bella rete di Douglas Costa.