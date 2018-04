(ANSA) – ROMA, 7 APR – “Questa squadra merita rinforzi invece che cessioni importanti? Noi proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno”. A Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi non svela i piani mercato a proposito di Mario Balotelli: “Il rinnovo di Luca Pellegrini? Stiamo parlano con Raiola di Pellegrini, siamo sulla strada giusta ma ancora non è ufficiale. Siamo fiduciosi. C’è una possibilità di vedere Balotelli in giallorosso? Non abbiamo parlato di altro con Raiola, solo di Luca Pellegrini”. “Questa Roma – aggiunge Monchi – è forte e penso che la gara di Barcellona abbia cresciuto la forza mentale della squadra. Ma ora dobbiamo pensare al presente. Siamo convinti di essere sulla strada giusta, la squadra è convinta del suo potenziale”.