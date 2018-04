(ANSA) – ROMA, 7 APR – La Fiorentina conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato battendo 2-0 la Roma all’Olimpico. Una vittoria di prestigio per la squadra di Pioli, che dopo le reti di Benassi e Simeone nel primo tempo ha pensato solo a difendersi, riuscendo a resistere all’incessante assedio di Dzeko e compagni. Un colpo per i giallorossi, che dopo la delusione del Camp Nou escono ancora una volta sconfitti nonostante una prestazione di gran carattere. Ora il terzo posto è a rischio, perchè domani Inter e Lazio potrebbero rispettivamente superare e raggiungere la squadra di Di Francesco, che deve affrontare la prossima settimana prima il ritorno col Barcellona e poi il derby. La Fiorentina sale al settimo posto scavalcando l’Atalanta che ha pareggiato 1-1 in casa della Spal. I ferraresi – in vantaggio con Cionek e raggiunti da un rigore di e Roon – hanno ora tre punti di vantaggio sul Crotone terz’ultimo e impegnato domani col Bologna.