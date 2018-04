(ANSA) – ROMA, 7 APR – Lionel Messi si è riscaldato in vista del ritorno dei quarti di Champions League, martedì all’Olimpico contro la Roma, segnando una tripletta al Leganes in un anticipo della 31/a giornata di Liga che vedeva il Barcellona ospitare il Leganes. Sono ora 29 i centri dell’argentino in campionato e 79 i punti della squadra blaugrana, che ha 12 lunghezze di vantaggio sull’Atletico Madrid, impegnato domani nel derby in casa del Real. Tutto facile per il Barca, visto che Messi in 5′, tra il 27′ e il 32′, è andato a segno prima su punizione e poi ancora su assist di Coutinho. Nella ripresa, Al Zhar ha accorciato le distanze, ma di nuovo la stella argentina, a 3′ dalla fine, ha chiuso i giochi siglando il 3-1 finale.