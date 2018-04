(ANSA) – ROMA, 7 APR – Un ragazzo di 26 anni è morto investito da un treno nella stazione di Ladispoli, vicino Roma. Il giovane, uno studente di origine indiane, stava attraversando i binari assieme a due amici, un ragazzo e una ragazza rimasti illesi, quando è stato travolto da un Intercity diretto da nord a sud. Ferito gravemente anche un uomo che aspettava un treno regionale sulla banchina, colpito con forza dai resti sbalzati dai binari al passaggio del treno. E’ finito in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, il macchinista avrebbe visto i tre ragazi, tutti studenti, sbucare all’improvviso sui binari, senza fare in tempo a frenare. I tre, riferiscono gli investigatori, non erano in stato di alterazione: sarebbe stata quindi una fatale imprudenza all’origine dell’incidente. La linea ferroviaria Roma-Grosseto è sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Maccarese-Fregene e Ladispoli-Cerveteri dalle 20.05, ora dell’impatto.