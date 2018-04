(ANSA) – ROMA, 8 APR – Si vota oggi in Ungheria, dove il premier nazionalpopulista Viktor Orban cerca di ottenere un terzo mandato consecutivo e il quarto dal 1998. Il suo messaggio elettorale è semplice: arriveranno milioni di migranti musulmani in caso di vittoria degli oppositori, e lui solo sarebbe capace di difendere la nazione contro questo pericolo mortale. I sondaggi danno il suo partito Fidesz largamente in testa (circa il 40% vorrebbe votarlo) e molti credono alla narrativa di Orban secondo la quale il miliardario filantropo americano-ungherese George Soros, attraverso i suoi “agenti”, ovvero le ong che difendono i diritti umani, starebbe preparando un’invasione di migranti, come nel 2015. Gli sfidanti principali sono Gergely Karacsony, candidato premier della coalizione verdi-socialisti, e Gabor Vona del partito nazionalista Jobbik. Hanno diritto a votare circa 8,3 milioni di cittadini, si vota fino alle 19.00 ed i risultati preliminari dovrebbero arrivare questa notte.