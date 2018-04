(ANSA) – ROMA, 8 APR – In fiamme due baracche nella notte a Roma in un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i vigili del fuoco hanno spento l’incendio hanno trovato il corpo di un uomo, un romeno di 70 anni. Sul posto la polizia, che indaga sulla vicenda. Al momento si ipotizza il rogo accidentale. A quanto ricostruito, gli abitanti di quelle baracche abitualmente per riscaldarsi davano fuoco ad alcol versato in una pentola.