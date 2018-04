(ANSA) – ROMA, 8 APR – Gran colpo di Oklahoma nel turno di questa notte in Nba: i City Thunders infatti sono andati a vincere in casa degli Houston Rockets, formazione capolista, imbattuta da venti partite e grande candidata alla vittoria finale del torneo. Il risultato finale è stato di 108-102 per Oklahoma, trascinata dai 24 punti ciascuno messi a segno da Russell Westbrook e Paul George. Miglior marcatore dei Rockets è stato James Harden, con 26 punti. Vittoria importantissima in chiave playoff per i Denver Nuggets, usciti vittoriosi dalla sfida con i Los Angeles Clippers per 134-115- Nei californiani ancora assente Danilo Gallinari per infortunio. Altro successo utile in zona playoff quello di New Orleans su Golden State Warriors per 126-120, con una grande prova di Anthony Davis, per lui 34 punti e 12 rimbalzi, mentre ai campioni in carica non sono stati sufficienti per vincere i ben 41 punti e 10 rimbalzi firmati da Kevin Durant. (ANSA).