(ANSA) – AOSTA, 8 APR – “Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento”. Non è da lì che può scaturire “un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste”. Lo afferma parlando del vertice di oggi del centrodestra in Brianza il capo politico M5S Luigi Di Maio, interpellato ad un’iniziativa del Movimento per le Regionali della Valle D’Aosta del 20 maggio. “Al momento non è in programma” un incontro con Matteo Salvini o con Maurizio Martina, ha risposto ancora Di Maio. “Se la Lega è interessata al cambiamento vengano al tavolo e mettiamoci al lavoro per l’Italia”, sottolinea, ribadendo di aver “registrato un passo avanti” dalle dichiarazioni di ieri del reggente Pd.